الخميس.. نيمار يجري عملية "الرباط الصليبي"

أعلن نادي الهلال يوم الأربعاء خضوع النجم البرازيلي لنادي الهلال نيمار لجراحة يوم الخميس في البرازيل بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب الشهر الماضي.

وسيجري ابن الـ 31 عامًا، الذي انضم إلى الهلال في أغسطس الجراحة في مستشفى "مايتر دي" في البرازيل على يد طبيب المنتخب رودريغو لازمار وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال، وسبق للازمار الإشراف على جراحة اللاعب بعد كسر في القدم عام 2018.

مادة اعلانية

وأصيب نيمار في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروغواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في 17 أكتوبر بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروز.