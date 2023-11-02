الهلال يحصل على فرصة رد ثأر "خماسية" التعاون الشهيرة

منحت قرعة كأس الملك التي سحبت يوم الخميس، الهلال فرصة الانتقام من التعاون، عندما أوقعتهما في مواجهة مثيرة بدور ربع النهائي الذي يلعب الشهر المقبل، وذلك بعد قرابة 5 أعوام من مباراتهما الشهيرة في ذات المنافسة والتي كسبها التعاون بخمسة أهداف دون رد في طريقه للفوز بالكأس عام 2019.

وستكون المواجهة بينهما الأولى منذ ذلك اليوم الذي شهد إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال حينها من منصبه، وتمت الاستعانة ببريكليس تشاموسكا مدرب الفيصلي، ومدرب التعاون الحالي.

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ولم يبق من قائمة التعاون التي فازت بتلك النتيجة التاريخية إلا عبدالفتاح آدم الذي سجل الهدف الثاني حينها، وبعد ذلك الموسم انتقل إلى النصر، قبل عودته إلى التعاون مجدداً مطلع الموسم الجاري.



وكان متعب المفرج معاراً من الهلال ودفع به المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي كان يتولى تدريب التعاون حينها، والخليج حالياً، في القائمة الأساسية، وعاد إلى الهلال لكنه لم يلعب أية مباراة مع الأزرق حتى الآن في الموسم الحالي.

وفي المقابل بقي عدة لاعبين ممن شاركوا في تلك المباراة بقميص الهلال، وهم محمد جحفلي وناصر الدوسري ومحمد كنو، بينما كان ياسر الشهراني على مقاعد البدلاء.

