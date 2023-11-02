رومارينيو.. هداف مواجهات الاتحاد والشباب الحالي

يتطلع البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي اتحاد جدة إلى رفع رصيده التهديفي في مواجهات فريقه أمام الشباب عندما يتواجهان ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

ويستضيف الشباب على ملعبه نادي الاتحاد أملا في تحسين المركز الحالي للفريق بينما يسعى الضيف إلى كسر عقدة عدم الفوز في بطولة الدوري بعد سلسلة تعثرات متتالية.

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ويعد رومارينيو الذي سجل 4 أهداف في مواجهات الناديين، ثالث أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ مواجهاتهما في فترة المحترفين بعد مختار فلاتة، 9 أهداف، ونايف هزازي، 7، وناصر الشمراني مهاجم الشباب السابق، 6.

وواجه رومارينيو نادي الشباب 10 مرات في بطولة الدوري لم يسجل خلالها إلا في 3 مواجهات فقط فيما غاب عن هز الشباك في 7 مناسبات.

في موسمه الأول مع الاتحاد خرج رومارينيو أمام الشباب بالخسارة ذهابا بهدف دون رد والتعادل إيابا بنتيجة سلبية بينما سجل في ذهاب الموسم اللاحق الهدف الثاني في الفوز 2-1 قبل أن يسجل ثنائية إيابا في الانتصار العريض 5-1.

وغاب رومارينيو مجددا عن التسجيل في مرمى الشباب في مباراتي موسم 2020-2021 وحينها انتهى الذهاب بالتعادل 1-1 والإياب بفوز أصفر 2-1.

وفي ذهاب الموسم قبل الماضي خسر الاتحاد أمام الشباب 2-صفر سجلها النيجيري أوديون إيغالو قبل أن ينتهي الإياب بهدفين نظيفين سجلهما عبدالعزيز البيشي ورومارينيو.

وفي الموسم الماضي الذي توج فيه الاتحاد ببطولة الدوري، انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 بينما انتصر الفريق الغربي إيابا بهدفين لهدف دون أي بصمة من المهاجم البرازيلي في اللقائين.

ولم يسبق لأي لاعب في قائمة فريق الشباب الحالية إحراز أي هدف في مرمى اتحاد جدة في بطولة الدوري.