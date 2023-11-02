كأس الملك: الهلال يصطدم بالتعاون.. وقمة بين النصر والشباب

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أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الملك التي أجريت يوم الخميس عن قمتين بين ناديي الهلال والتعاون والنصر أمام الشباب.
وسيلعب اتحاد جدة أمام الفيصلي في ربع النهائي على أن يستضيف أبها نادي الخليج في مباريات الدور نفسه.
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وستقام المباريات الأربع في يومي 11 و12 ديسمبر المقبلين عدا مباراة الاتحاد التي ستحدد لاحقا بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.
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