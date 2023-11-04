الشباب يهزم الاتحاد برأسية جونيور ويزيد معاناته

عمق الشباب جراح ضيفه الاتحاد بعدما تغلب على حامل اللقب 1-صفر في مباراة في الجولة 12 من دوري روشن السعودي شهدت إلغاء ركلة جزاء لصاحب الضيافة وهدفا للفريق الضيف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ولم يستفد الاتحاد من سيطرته على الكرة أغلب فترات الشوط الأول وتلقى هدفا مبكرا من توقيع كارلوس جونيور.

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وفي الدقائق الأخيرة، بدا أن الشباب سيحصل على فرصة لمضاعفة النتيجة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يانيك كاراسكو، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ورغم أن الاتحاد بدا أفضل حالا في الشوط الثاني، فإنه لم يتمكن من تعديل النتيجة رغم أن رومارينيو هز الشباك قرب النهاية لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبهذا يغيب الفوز عن الاتحاد للمباراة الخامسة على التوالي ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 12 مباراة، بفارق 11 نقطة خلف الهلال المتصدر، بينما يصل الشباب إلى النقطة 15.