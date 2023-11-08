الإقالة.. مصير المدربين الفائزين بالدوري السعودي

لم يصمد أغلب أبطال الدوري السعودي للمحترفين لموسم ثانِ مع ذات الفريق عقب الفوز بالمسابقة إذ كان البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السابق آخر الضحايا بعدما أقاله النادي من منصبه في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

ونجح نونو سانتو في إنهاء غياب اتحاد جدة عن بطولة الدوري عقب 14 عاماً من الانتظار كما حقق معه بطولة كأس السوبر الموسم الماضي، لكن بدايته المتعثرة خلال الموسم الحالي وتحديداً في آخر شهر أسهمت في اتخاذ قرار إقالته.

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وبدأ دوري المحترفين السعودي قبل 15 عاماً، لكن 11 مدرباً من الذين فازوا بالبطولة لم يستطيعوا الصمود في مناصبهم في الموسم الثاني، إذ كان أولهم الأرجنتيني غابرييل كالديرون الذي فاز معه اتحاد جدة بالنسخة الأولى عام 2009، لكن في مطلع العام التالي تمت إقالته من منصبه عقب تراجع نتائج الفريق.



البطل الثاني كان البلجيكي إيريك غيريتس مدرب الهلال والذي حقق ثنائية محلية في موسمه الأول، بيد أنه اتخذ قرار الاستقالة في مطلع الموسم الثاني لتولي تدريب المنتخب المغربي، واستبدله الهلاليون بكالديرون ذاته الذي أكمل مشوار الأزرق نحو البطولة لكنه أقيل عقب الفوز بها إثر تعثره في دوري أبطال آسيا وكأس الملك.

ميشيل برودوم البطل الثالث حقق دوري اللاهزيمة مع الشباب موسم 2011-2012، وفي بداية الموسم الثاني قرر الاستقالة من منصبه.

وحقق الأورغوياني خوسيه دانييل كارينيو بطولة الدوري مع النصر في موسم 2013-2014 ورحل بعد الاحتفال إثر عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص تمديد العقد، وفي منتصف الموسم اللاحق جاء مواطنه خورخي داسيلفا ليحقق البطولة مع الأصفر، ومجدداً كان مصيره الإقالة في بداية الموسم الثاني بسبب تردي النتائج.

ورحل كريستيان غروس من منصبه عقب قيادته أهلي جدة إلى الفوز ببطولة الدوري وحل بدلاً منه البرتغالي جوزيه غوميز، والذي أقيل من منصبه مبكراً ليحل غروس بدلاً منه ويكمل الموسم.

وأقيل رامون دياز من تدريب الهلال مطلع 2018، بعدما نجح في تحقيق بطولة الدوري مع الفريق الموسم السابق، أما خلفه خوان براون فانتهى تكليفه بمجرد فوز الأزرق بالبطولة للموسم الثاني على التوالي.



وأقيل الروماني رازفان لوتشيسكو منتصف موسم 2020-2021 بعدما قاد الهلال الموسم السابق إلى تحقيق الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، وبعد إقالته تمت الاستعانة بالبرتغالي جوزيه مورايس الذي أكمل الموسم بالفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي ومن ثم رحل.

واستطاع الثلاثي فتحي الجبال (مدرب الفتح الفائز بدوري موسم 2012-2013) وروي فيتوريا (مدرب النصر الفائز بالدوري موسم 2018-2019) ورامون دياز (مدرب الهلال الفائز بالدوري موسم 2021-2022) البقاء في مناصبهم للموسم الثاني كاملاً عقب تحقيق بطولة الدوري.

