معركة "الدفاع الأفضل" تجمع الهلال بالتعاون

يخوض الهلال المتصدر اختبارا صعبا أمام ضيفه التعاون الثالث الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن المرحلة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

ويملك الفريقان أفضل خطي دفاع بعد مرور 12 جولة من المسابقة، إذ اهتزت شباك الهلال 8 مرات أقل بهدف بهدف واحد من خصمه في المباراة المقبلة.

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ويسير الهلال المتصدر برصيد 32 نقطة بشكل مميز في الدوري والكأس المحلية ودوري أبطال آسيا، وهو الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري هذا الموسم، ويتطلع الجمعة إلى تحقيق فوز جديد رغم صعوبة المنافس من أجل الإبقاء على فارق النقاط الأربع عن مطارده المباشر وجاره النصر.

وحقق الهلال الفوز في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات آخرها انتصاره الثمين على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 الاثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

ويغيب عن الهلال سلمان الفرج والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بسبب الإصابة، وعلي البليهي والبرتغالي روبن نيفيز بسبب الإيقاف.

وفي المقابل يقدم التعاون مستويات رائعة خلال الموسم الحالي بقيادة مدربه بريكليس تشاموسكا، إذ يحل في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

ولم يعرف التعاون طعم الخسارة في مسابقة الدوري منذ 6 جولات وتحديداً بعد خسارته منتصف سبتمبر الماضي أمام أهلي جدة 3-2، لكنه لم يعرف كذلك طعم الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة إذ تعادل مع اتحاد جدة والخليج وضمك على التوالي.

وفاز التعاون بهدفين مقابل هدف على الهلال ذهاباً الموسم الماضي، لكن الأخير انتقم بقوة بعدما اكتسح الأول على ملعبه بأربعة أهداف لا رد لها.