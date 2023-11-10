ضمك يفرض التعادل على أهلي جدة في الدقائق الأخيرة

قلب ضمك تأخره بهدفين ليفرض التعادل 2-2 على أهلي جدة بهدف سجله نيكولاي ستانشيو في الوقت المحتسب بدل الضائع بدوري روشن السعودي يوم الخميس.

ولم يشفع للأهلي تألق الجزائري رياض محرز الذي لعب تمريرتين حاسمتين في شوط أول انتهى لصالح الأهلي 2-صفر.

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واستغل الأهلي تفوقه ليتقدم في النتيجة بعد عشر دقائق بهدف حمل توقيع عبد الباسط هندي الذي استغل ركلة ركنية لعبها محرز الذي قاد هجمة خطيرة من الجهة اليمنى أنهاها سميحان النابت داخل الشباك.

ودخل ضمك في أجواء المباراة متأخرا وشكل خطورة على مرمى الأهلي ونجح في تقليص الفارق في منتصف الشوط الثاني بفضل فارق شافعي. وكان ضمك قد هز الشباك في الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبدا أن الأهلي في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بفضل تألق الحارس إدوار مندي الذي دافع عن مرماه أمام عدة هجمات خطيرة لضمك لكن ستانشيو أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام التعاون الذي لعب 12 مباراة.