"هاتريك" بنزيمة يعيد الاتحاد إلى الانتصارات بعد 5 تعثرات

سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف وصنع رابع في فوز كبير للاتحاد 4-2 على ضيفه أبها ليعود حامل لقب دوري روشن السعودي للانتصارات بعد غياب طويل في أول مباراة بعد انفصاله عن مدربه نونو إسبيرتو سانتو يوم الجمعة.
وحقق الاتحاد انتصاره الأول في ست مباريات بالدوري ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس مقابل 13 نقطة لأبها في المركز 13.
وافتتح المهاجم الفرنسي الثلاثية في الدقيقة 38 من علامة الجزاء بعد سقوطه داخل المنطقة وأدرك المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي التعادل لأبها عندما تابع تسديدة زميله سعد بقير التي ارتدت من البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد في الدقيقة 51.
لكن بعدها بثلاث دقائق مرر بنزيمة الكرة بكعبه إلى زميله إيغور كورنادو ليعيد الاتحاد للمقدمة.
وأضاف بنزيمة هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة واختتم الثلاثة بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من كورنادو.
وقلص فهد الجميعة الفارق لأبها بضربة رأس قبل النهاية بخمس دقائق.
-
مدرب فرنسا: كانتي يلعب مباراة مع اتحاد جدة كل 3 أيامكشف ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي أن غياب نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة عن القائمة الدولية التي أعلنها يوم الخميس لا تعني استبعاده، بل إنه قد يكون ضمن ... رياضة عالمية
-
بقيادة مؤقتة.. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبهايسعى اتحاد جدة حامل اللقب إلى تجاوز نتائجه السلبية ومصالحة جماهيره، عندما يستقبل أبها يوم الجمعة بقيادة حسن خليفة مدربه المساعد الذي عيِّن لتدريبه ... رياضة
-
إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب اتحاد جدةأعلن نادي الاتحاد السعودي، يوم الأربعاء، إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التي تعرض لها ... رياضة سعودية