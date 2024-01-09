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لاعب السعودية فهد المولد

السعودية تتعادل مع فلسطين.. وطرد سالم

العربية. نت
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تعادل المنتخب السعودي الأول مع نظيره الفلسطيني بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي، استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد السعودي: عمد المدير الفني روبرتو مانشيني لعب المباراة بتشكيلة أساسية مع إجراء 7 تغيرات مع منتصف الشوط الثاني، وشهدت المباراة تعرض اللاعب سالم الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة " 52".

وتعد مواجهة "الأخضر" أمام منتخب فلسطين ثاني وديات السعودية في المرحلة الحالية، وسيختتم "الأخضر" ودياته أمام هونغ كونغ مساء يوم الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري.

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