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فرحة الهدف الأول

في آخر ودياته قبل "آسيا".. المنتخب السعودي يهزم هونغ كونغ بثنائية

العربية.نت
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اختتم المنتخب السعودي يوم الأربعاء معسكره الإعدادي الذي أقيم في سيلين بدولة قطر بالفوز على هونغ كونغ بنتيجة 2 - صفر.

وتغلب المنتخب على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيج 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري، وسجل الهدف عبدالرحمن غريب من ركلة جزاء في الدقيقة 21 وعزز فواز الصقور التقدم في الدقيقة 86.

وخاض المنتخب السعودي خلال المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي ثلاثة مواجهات ودية أمام منتخبات لبنان، فلسطين، هونغ كونغ وسيلعب في المجموعة السادسة في كأس آسيا إلى جانب منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

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