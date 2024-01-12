فينغادا: رفضت مشاركة سامي.. فخسرت وظيفتي

ربط البرتغالي نيلو فينغادا مدرب المنتخب السعودي المتوج بكأس آسيا 1996 إقالته من منصبه قبل أكثر من عقدين برفضه مشاركة سامي الجابر في مباراة قطر ضمن تصفيات كأس العالم 1998.

وأوضح فينغادا في حديثه لـ "العربية.نت": كما أسلفت لا أحد يتدخل بعملي ويشمل ذلك تبديل يوسف الثنيان في لقاء الصين في نصف نهائي كأس آسيا 1996" في رد منه على اتهامه بأنه يتلقى تعليمات لاستبدال اللاعبين.

وانتشر مقطع مرئي في أواخر عام 2022 للمدرب البرتغالي وهو يتحدث إلى شخص يسأله عن حقيقة إرغامه على الاستعانة بسامي الجابر في مباراة قطر بتصفيات كأس العالم 1998، حينها قال البرتغالي إن التعليمات كانت تصله عن طريق أحمد عيد مدير المنتخب آنذاك بأن يدخل سامي الجابر بين شوطي اللقاء بدلا عن أحد المهاجمين الاثنين إبراهيم سويد وعبيد الدوسري.

وفي معرض رده على المقطع المنتشر بدأ المدرب بقوله: أعتذر عما قيل في المقطع ولكن في حقيقة الأمر المباراة الوحيدة التي تواجد فيها سامي الجابر على دكة البدلاء كانت أمام قطر ولحاجتي بالمداورة بين اللاعبين لكثرة المباريات في تلك الفترة.

وأضاف فينغادا: انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وأضاع عبيد الدوسري فرصا عديدة ليقترح علي مساعداي كاماتشو وسيموس بأن أحفزه وأشجعه كي يسجل في الشوط الثاني وهذا ما قمت به، بعدها جاءني أحمد عيد وبيده هاتفه المحمول ينقل لي طلب الأمير سلطان بن فهد، نائب الرئيس العام لرئاسة الشباب حينها، بأن أدخل سامي الجابر في الشوط الثاني، ورفضت ذلك بأني لن أستطيع تبديل لاعب بعد أن حفزته على العمل بجهد أكبر.

وزاد: بعد مرور قرابة 15 دقيقة من الشوط الثاني سجل فهد المهلل، من استبدلته بالدوسري، هدف اللقاء الوحيد ومع ذلك كانت تلك آخر مباريات مع المنتخب السعودي بعدما استدعيت في اليوم التالي للاتحاد السعودي وإعلان إقالتي.

وأكد فينغادا أن علاقته بالأمير سلطان بن فهد لا تزال جيدة إذ قابله بعدها في مباراة جمعت الهلال السعودي بالزمالك المصري في بيروت ضمن دوري أبطال العرب وأنهما تبادلا الحديث بكل ود، كما يعتبر نيلو أحمد عيد أحد أعز أصدقائه حتى اليوم.