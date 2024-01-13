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أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحافي

أنشيلوتي: السعوديون يعشقون كرة القدم

الرياض - د ب أ
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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، جاهزية لاعبيه لخوض المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، يوم الأحد، في الرياض.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم السبت بملعب "الأول بارك" في جامعة الملك سعود: تدربنا بصورةٍ جيدة، ونحن جاهزون لخوض اللقاء أمام برشلونة، والذي سبق أن لعبنا أمامه مراتٍ عديدة، وتفعيل الجوانب الدفاعية في مباراة أتلتيكو مدريد، كان بسبب لعب المنافس بهذه الطريقة، ودائماً ما يجري تغيير الخارطة الفنية للعب بناءً على توجّه الخصم، أما داني كارفخال فقد تدرب جيداً، وأعتقد بأنه سيشارك.

وأضاف أنشيلوتي: الأجواء عامل مهم، والسعودية دولة مُحبة لكرة القدم؛ لذا استمتعنا بالتجربة، وبالنظر إلى حارس المرمى كيبا، فقد لعب مباراةً مهمةً ضد أتلتيكو مدريد، وسيبدأ أساسياً أمام برشلونة في كلاسيكو العالم.

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