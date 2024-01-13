استبعاد العقيدي.. تغييرات في قائمة السعودية لكأس آسيا

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قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد الثلاثي أيمن يحيى وعباس الحسن إضافة إلى نواف العقيدي من القائمة النهائية لـ "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا 2023.
وأضاف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس": قرر مانشيني ضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي إلى القائمة.
كما سمح مانشيني للاعب ريان حامد بمغادرة معسكر المنتخب السعودي والانضمام مجددا إلى معسكر المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما
ويستهل "الأخضر" مشواره في البطولة المقامة حاليا في قطر، يوم الثلاثاء، بمواجهة منتخب عمان، علما بأنه يتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب تايلاند وقيرغيزستان.
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