اهتمام برتغالي واسع بمقابلة "فينغادا"

وجدت مقابلة المدرب نيلو فينغادا مع برنامج "في المرمى"، اهتماما واسعا لدى وسائل الإعلام البرتغالية.

وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي والصحف البرتغالية فيديو من مقابلة المدرب الذي قاد المنتخب السعودي إلى التتويج بكأس آسيا 1996.

وأفردت صحيفة "ريكورد" واسعة الانتشار مساحة للمقابلة التلفزيونية التي بثت، يوم الخميس، وفردت الصحيفة الرياضية التي تصدر من لشبونة منذ 1949 مساحة واسعة للحوار عبر موقعها الإلكتروني أيضا.

وكان البرتغالي نيلو فينغادا كشف العديد من التفاصيل في الحوار التلفزيوني الذي بث، يوم الخميس، كما ربط إقالته من منصبه قبل أكثر من عقدين بسبب رفضه مشاركة سامي الجابر في مباراة قطر ضمن تصفيات كأس العالم 1998.