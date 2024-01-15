السعودية أمام الخليجيين في "مجموعات" آسيا.. 3 انتصارات وخسارتين

يسعى المنتخب السعودي إلى تحسين نتائج أمام منافسيه من دول الخليج في دور مجموعات كأس آسيا عندما يواجه عمان في ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وعلى ستاد خليفة الدولي بالدوحة سيلتقي المنتخب السعودي بالعماني لتكون المواجهة الحادية عشرة أمام منافس خليجي منذ المشاركة الأولى في نسخة 1984.

وفي العشر مواجهات الماضية فاز المنتخب السعودي في 3 مباريات على الكويت والعراق والبحرين وخسر في اثنتين على من العراق وقطر وتعادل 4 مواجهات مع قطر مرتين ومرة امام الكويت.

وفي نسخة 1984 التي شاركت بها السعودية للمرة الأولى وتوجت بها لاحقا، لعب أمام المنتخب القطري وتعادل بهدف محمد عبدالجواد بعد تقدم قطر بهدف علي زيد، وفي المواجهة الخليجية الثانية لعب أمام الكويت وفاز بها دون رد بهدف محيسن الجمعان.

وفي النسخة اللاحقة وقعت منتخبات الكويت والبحرين في مجموعة السعودية وانتهت كلتا المباراتين بالتعادل، الأولى كانت سلبية النتيجة بينما انتهت الأخرى بهدف لمثله بتوقيع السعودي يوسف جازع والبحريني فياض محمود.

وعادت مواجهات السعودية وقطر في دور المجموعات مجددا في نسخة 1992 حينها انتهى اللقاء بهدفي خالد مسعد ومبارك مصطفى.

كأس آسيا 1996 التي أقيمت في الإمارات شهدت مواجهة السعودية شقيقه العراقي في دور المجموعات وانتهت بفوز ثان للسعودية أمام المنتخبات الخليجية في دور المجموعات جاء عن طريق فهد المهلل.

وشهدت المباراة السعودية القطرية الثالثة على مستوى دور المجموعات تعادلا جديدا بين المنتخبين في نسخة عام 2000 وانتهى سلبيا.

في نسخة 2004 تعرض المنتخب السعودي لخسارته الأولى أمام منافس خليجي في دور المجموعات عندما انتهت مباراة العراق بهدفي نشأت أكرم ويونس محمود بينما سجل الهدف الوحيد للسعودية المدافع حمد المنتشري.

وحققت السعودية آخر انتصاراتها أمام الخليجيين في آسيا أمام البحرين في نسخة 2007 حينها انتهت برباعية نظيفة أحرزها أحمد الموسى وعبدالرحمن القحطاني وثنائية تيسير الجاسم.

وشهدت النسخة الماضية مواجهة أخيرة بين السعودية وقطر على مستوى دور المجموعات وانتهت المباراة بهدفين للمعز علي.