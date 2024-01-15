العقيدي: معلومات مانشيني مغلوطة.. وسأتحدث بعد "آسيا"

شدد نواف العقيدي، الحارس المستبعد من قائمة منتخب السعودي في كأس آسيا، على أن المعلومات التي أدلى بها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بشأنه في المؤتمر الصحافي مغلوطة، وكشف أنه سيرد بعد بطولة كأس آسيا.

وكان مانشيني قد قال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا عن سبب استبعاده لحارس النصر: نواف العقيدي ذهب إلى مدرب الحراس وقال لا أريد البقاء إذا لم أشارك وبعدها طلبت منه المغادرة.

قبل أن يرد نواف العقيدي في حسابه الرسمي على "إكس"، قائلا: لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزما بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا، ولهذا أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده، فمابالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه وأنا رهن إشارة المنتخب السعودي وسأظل كذلك مهما حدث.

وأضاف الحارس: أؤكد أن المعلومات التي ذكرها المدرب مانشيني، الذي لم يتحدث معي من بعد مباراه لبنان الودية، معلوماتي بخصوصي غير صحيحة. و لأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة أمام عمان، فإنني سأتحدث بالتفاصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية.