الغنام يرد على مانشيني: لم أشترط اللعب أساسياً

أكد سلطان الغنام مدافع المنتخب السعودي أنه لم يشترط اللعب أساسيا ضمن التشكيلة رداً على تصريحات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي أبان فيها أن اللاعب اعترض بسبب ذلك.

وكان مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، أوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء منتخب عمان يوم الثلاثاء أن سلطان الغنام لم يكن سعيدا بالانضمام إلى صفوف المنتخب.

وكتب سلطان الغنام عبر حساب في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف، رغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر. اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقاً بطلبه وليس مرتين. و عبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك. وعدم ارتياحي أن أكون لاعب لا يشارك نهائيا وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه و لم أذكر له أبدًا أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط.

وأضاف: أحترم قرار المدرب الفني ورؤيته بمن يخدم خططه. كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب.