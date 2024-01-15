الفرج عن تصريحات مانشيني: أطلب التحقيق.. وكشف النتائج

فند سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي والهلال، والمستبعد حاليا من قائمة "الأخضر"، أحاديث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي اتهم اللاعب بأنه رفض المشاركة في إحدى المباريات الودية.

ورد الفرج على تصريحات الإيطالي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إكس"، قائلا: إشارة إلى حديث المدير الفني للمنتخب السعودي مانشيني والذي تطرق فيه لرفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث أنه ليس الوقت المناسب للرد ولكن نظراً لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي. فأنا مضطر للرد وتوضيح ماحدث للرأي العام.

وأضاف لاعب خط الوسط: بداية منذ حضور مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبينه كقائد للمنتخب، وقام بتوجيه سؤالين، الأول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات القادمة فأجبته بأن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد .والسؤال الثاني هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا فأجبته بأن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرين على تحقيق البطولة.

وأضاف اللاعب المستبعد من قائمة السعودية في كأس آسيا 2023: وبعد ذلك أقيمت مباراتان وديتان الأولى ضد منتخب نيجيريا شاركت فيها كبديل وساهمت في تسجيل هدف وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسياً وخرجت من اللقاء مصاباً . وبعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير واحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي، لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي بالتحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي، وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة وسبق أن شاركت في إحدى البطولات بدون فضل أو منة ووالدتي في العنايه المركزة لأن هذا واجب وطني.