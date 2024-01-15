في المشاركة الخامسة.. عمان تحلم بربع النهائي

لم يعرف المنتخب العماني تجاوز ثمن نهائي بطولة كأس آسيا منذ مشاركته الأولى قبل 20 عاما ويأمل أن يتحقق ذلك في مشاركته الخامسة تاريخيا.

وتلعب عمان أمام السعودية في أولى جولات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس آسيا 2023 على ستاد خليفة الدولي.

وانتظرت عمان مضي 5 نسخ لتحقق مشاركتها الأولى في الصين وحينها وقعت في مجموعة ضمت اليابان وإيران وتايلند ووقعت في المركز الثالث.

وفي النسخة التالية واجهت عمان العراق وأستراليا وتايلند وأنهت الدور في المركز الرابع لتودع مبكرا مرة أخرى.

ولم تتأهل عمان لكأس آسيا 2011 ووقعت في المركز الثالث في التصفيات بعد أستراليا والكويت.

ورغم عودتها إلى البطولة القارية الكبرى في 2015 إلا أنها فشلت مجددا في تخطي المجموعات لوقوعها مجددا في المركز الثالث خلف كوريا الجنوبية وأستراليا.

وحففت عمان هدفها في نسخة الإمارات بـ2019 عندما وصلت إلى ثمن النهائي في مجموعة ضمت اليابان وأوزبكستان وتركمنستان بفوزها على الأخير بثلاثة أهداف لهدف وتأهلها ضمن أفضل من وقعوا في المركز الثالث. لكن رحلة عمان لم تدم طويلا بعد خسارتها من إيران بثنائية علي جهانبخش وأشكان ديجاغه.