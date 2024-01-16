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احتفالية البليهي بالهدف المتأخر

برأسية البليهي.. المنتخب السعودي يحقق فوزاً قاتلاً على عمان

العربية.نت
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قلبت السعودية تأخرها أمام عمان وخرجت فائزة 2-1 في الرمق الأخير في مباراة ديربي الخليج يوم الثلاثاء على استاد خليفة ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وسجل عبد الرحمن غريب (78) وعلي البليهي (90+7) هدفي السعودية، وصلاح اليحيائي (14 من ركلة جزاء) هدف عمان.

وكانت تايلاند تغلبت على قيرغيزستان 2-0 في وقت سابق ضمن المجموعة ذاتها، فتصدرت المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية.

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