أمام عمان.. الفوز السعودي الرابع في افتتاحيات "آسيا"

عزز المنتخب السعودي انتصاراته في مبارياته الافتتاحية في كأس آسيا ليصل عددها إلى 4 بعد ثنائية في مرمى المنتخب العماني يوم الثلاثاء.

وتقدم المنتخب العماني عن طريق جزائية صلاح اليحيائي قبل أن يعدل البديل عبدالرحمن غريب النتيجة في الشوط الثاني ويضيف علي البليهي هدف الفوز عند الدقيقة 97.

وعرفت مشاركة المنتخب السعودي الأولى في عام 1984 التعادل مع كوريا الجنوبية وحينها توج بالبطولة.

وفي نسخة 1988 افتتح المنتخب السعودي مبارياته أمام سوريا وأنهاها بثنائية صالح المطلق ومحمد سويد وحينها توج بالبطولة كذلك.

وشهدت نسخة 1992 تعادلا جديدا كان أمام الصين بهدف لمثله وفي تلك النسخة لم يتوج المنتخب السعودي بالبطولة بعد خسارة من اليابان في النهائي.

وتعد افتتاحية المنتخب السعودي في بطولة 1996 هي الأفصل في تاريخه عندما تجاوز تايلاند بسداسية نظيفة منها ثنائيتي خالد التيماوي وفهد المهلل، وأهداف خالد مسعد وسامي الجابر كما انتهت تلك النسخة بآخر تتويج للمنتخب السعودي في البطولة.

وعرف المنتخب السعودي أول خسارة له في المباريات الافتتاحية عندما هزم أمام اليابان 4 - 1 في نسخة 2000 ليتواجها مرة أخرى في النهائي وتشهد فوزا آخر لليابانيين كان قوامه هدف وحيد.

في عام 2004 تعادل المنتخب السعودي مجددا وكانت المباراة أمام تركمانستان ووحينها شهد المنتخب وداعه الأول من دور المجموعات. واستمرت التعادلات إلى نسخة 2007 في مواجهة كوريا الجنوبية وأنهى السعوديون تلك النسخة في المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام العراق.

وعانى المنتخب السعودي من الخروج من دور المجموعات مجددا في نسختي 2011 و2015 إذ في افتتاح الأولى خسر أمام سوريا 2-1 وفي اللاحقة خسر أمام الصين في الافتتاح بهدف دون رد.

وعادت الانتصارات للمنتخب السعودي في المباريات الافتتاحية في كأس آسيا 2019 حينها انتصر الأخضر برباعية نظيفة على كوريا الشمالية وواصل مشواره إلى ثمن النهائي عندما ودع أمام اليابان.