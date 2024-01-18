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تعاقد الاتفاق مع اللاعب الإنجليزي الصيف الماضي

الاتفاق يعلن إنهاء تعاقده مع هندرسون ودياً

العربية.نت
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أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الخميس وجوردان هندرسون عن اتفاق متبادل لإنهاء عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي وانتقال الأخير إلى أياكس الهولندي.

أبان سامر المسحل رئيس النادي: يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا. يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان”.

وأوضح جوردان هندرسون: أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلًا”.

وكان اللاعب الإنجليزي وصل إلى أمستردام يوم الخميس تمهيدا لإعلان انتقاله إلى أياكس أمستردام الهواندي.

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