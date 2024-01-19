كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يشعر بسعادة كبيرة في النصر، وأكد على أن الدوري السعودي أفضل من الفرنسي، وأنه سيصبح أحد أقوى ثلاث مسابقات في العالم.

وأضاف مهاجم النصر السعودي في تصريحات، يوم الجمعة، خلال حضوره حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي الإماراتية: انتقالي إلى السعودية كان قرارا رائعا، وأشعر بسعادة كبيرة في النصر، وأعتقد أن الدوري السعودي أكثر تنافسية من الفرنسي، أقول ذلك بعد قضاء عام، نحن أفضل بكثير من المسابقة الفرنسية، وسنكون من بين أفضل ثلاثة دوريات في العالم.

وتطرق الأسطورة البرتغالية لمسيرته، قائلا: واجهت أوقات صعبة خلال مسيرتي، لكنني أحب أن أثبت خطأ من ينتقدني، عمري 38 عاما، وأنا أفضل هداف في العالم، ولا أعرف متى سأعتزل كرة القدم، ربما اعتزل قريبا، أعني بعد 10 سنوات "ضاحكا".