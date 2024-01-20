اختبار سهل للسعودية أمام قيرغيزستان

يخوض المنتخب السعودي، يوم الأحد، اختبارا سهلا نظريا أمام قيرغيزستان، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر، بينما منتخب عمان أمام مباراة مصيرية ضد تايلاند.

واستهل المنتخب العماني مشواره في كأس الأمم الآسيوية بخسارة مؤلمة أمام شقيقه السعودي بنتيجة 1 - 2 في الدقائق الأخيرة، بعدما كان متقدما بهدف صلاح اليحيائي من ركلة جزاء بعد مرور 14 دقيقة ،بينما استقبل هدفين من عبد الرحمن الغريب وعلي البليهي في الدقيقتين 78 و96.

ويمنح هذا الفوز المنتخب السعودي دفعة معنوية قوية تجاوز بها أزمة الاتهامات المتبادلة بين روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق،وعدد من نجوم الفريق الذين خرجوا من حساباته.

ويأمل مانشيني أن يحقق الفوز الثاني على التوالي ليضمن تذكرة التأهل لدور الـ16 مبكرا ليلحق بمنتخبات قطر والعراق وأستراليا وإيران التي حققت الفوز في أول جولتين.

وينتظر المنتخب السعودي مساندة جماهيرية كبيرة من أنصاره في مدرجات ملعب أحمد بن علي، الذي سيحتضن مواجهة منتخب قيرغيزستان الذي يسعى بدوره لتجاوز كبوة الخسارة بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الأولى أمام تايلاند.

ويطمع منتخب قيرغيزستان في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل للدور الثاني بعدما نجح في هذا الإنجاز خلال مشاركته الأولى في النسخة الماضية 2019 بالإمارات ،عندما خرج من دور الـ 16 بالخسارة أمام منظم البطولة بنتيجة 2 - 3 بعد مباراة مثيرة امتدت للأوقات الإضافية.

وتقلصت قوة المنتخب السعودي قبل مواجهة قيرغيزستان بإصابة الثنائي مختار علي وعبد الله رديف في التدريبات، علما أن مانشيني اعتمد على الثنائي بإشراكهما من على مقاعد البدلاء في مواجهة عمان.

لكن المنتخب السعودي لا يزال يرتكز على عدد من العناصر المميزة وأصحاب الخبرة مثل علي البليهي وناصر الدوسري ومحمد كنو وسعود عبد الحميد إضافة للثلاثي الهجومي سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.