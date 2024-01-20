قيرغزستان.. أحفاد أبطال العالم.. وحلم آسيا 2019

يدخل منتخب قيرغيزستان مواجهة نظيره السعودي، يوم الأحد، بذكريات قاسية وآمال كبيرة، إذ يتطلع إلى تحسين أوضاعه في النسخة الحالية وتكرار إنجازه التاريخي في 2019 بالإمارات، عندما بلغ دور الـ 16 في مشاركته الأولى.

ويعد خصم "الأخضر" أحد المنتخبات الحديثة في خارطة كرة القدم، إذ لا يتجاوز عمره الـ "32 عاما"، بعدما تأسس اتحاد كرة القدم المحلي عام 1992، وانضم في ذات السنة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي، وكانت بعدها أول مباراة دولية ضد أوبكستان وخسرها بثلاثية من دون مقابل.

يعود حداثة تاريخ منتخب البلاد المعروفة باسم الجمهورية القيرغيزية، بسبب استقلال الدولة ذات التضاريس الجبلية الواقعة في آسيا الوسطى، من الاتحاد السوفيتي عام 1991، بعدما تفكك الآخير، لتحصل قيرغزستان على سيادتها.

لم تعرف كرة القدم القيرغزية أي قفزات قارية في فتراتها الأولى، بعدها بدأ القائمين على أمر اللعبة الاعتماد على الخبرات في الإشراف على المنتخب مثل الروسيين سيرغي دفوريانكوف وألكساندر كرستينين.

وكانت الثمرة الأولى حصول المنتخب على الميدالية البرونزية لكأس التحدي الآسيوي عام 2006.

وعلى الرغم من الموارد المحدودة، حاولت الجمهورية السوفيتية السابقة دائما أن تتفوق على ثقلها، ونجحت في ذلك الآونة الأخيرة، إذ يعد التأهل إلى كأس آسيا 2019 أول إنجازاتهم، والذي جاء بعد تقلبات كبيرة، إذا وصل تصنيف المنتخب في مارس 2013 إلى المركز الـ 201 عالميا.

لكن ولحسن الحظ، كانت هذه أحلك فترة قبل أن يبزع فجر جديد في أفق كرة القدم بالبلاد، وتغيرت الأمور نحو الأفضل بعد تعيين ألكسندر كريستينين مدربا للمنتخب الأول، وكان المدافع الروسي السابق يتمتع بخبرة سابقة، ويعرف التحديات والتغلب على العقبات واحدة تلو الأخرى.

وتكيف المنتخب مع مدربه الروسي، وأصبح اللاعبون مرتاحين وواثقين من فلسفته التدريبية، وبدأت المنتخب يلعب كرة القدم بلا خوف وعلى قدم المساواة مع أي فريق، وفي نهاية المطاف وصل إلى دور الـ 16 بكأس آسيا 2019، وتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى النسخة الجارية في قطر، وكان الوصول إلى المركز الـ 75 عالميا في أبريل ومايو 2018، أعلى تصنيف لقيرغيزستان.

وقبل نسخة كأس آسيا 2023، بدأ اتحاد قيرغيزستان حقبة جديدة مع الخبير السلوفاكي بستيفان تاركوفيتش، كمدرب للمنتخب الأول، بعد تسع سنوات كانت للفريق رفقة ألكسندر كريستينين، الذي انتهت فترته بشكل مخيب للآمال بعد سلسلة من الهزائم.

وسيكون صاحب الـ "50 عاما" أمام اختبار حقيقي، يوم الأحد، عندما يخوض فريقه مواجهة صعبة أمام المنتخب السعودي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة في كأس آسيا، وحال الخسارة يمكن أن يواجه السلوفاكي مصير الروسي الذي حقق أبرز إنجاز في تاريخ قيرغيزستان ذات الـ 6.8 مليون نسمة.

علما أن مباراة، الأحد، الثالثة في تاريخ مباريات المنتخبين، إذ تفوق "الأخضر" في المواجهتين الوديتين بنتيجتي 3-0 وهدفين دون مقابل عام 2006، بالعاصمة السعودية الرياض.