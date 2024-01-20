ماذا يتوقع "خبراء" قيرغيزستان من مواجهة السعودية؟

يبدو أن المفاجأة التي حدثت في كأس آسيا، لاسيما خسارة اليابان أمام العراق، منحت خبراء والمهتمين بكرة القدم في قيرغيزستان، الثقة والإيمان بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة منتخب بلادهم المرتقبة أمام السعودية، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة في البطولة القارية المقامة حاليا في الدوحة.

وخسرت قيرغيزستان المباراة الأولى بهدفين أمام تايلاند، في حين فاز "الأخضر" بثنائية لهدف على عمان.

وتجد مباراة السعودية اهتماما واسعا لدى وسائل الإعلام القيرغيزية، ويقول خورشيت لوتفولاييف، المدير الرياضي لنادي عبديش آتي "أحد الأندية الشهيرة في البلاد": نحن نؤمن بالنصر، ألتقيت أنا ومدرب فريقنا بلاعبي المنتخب الوطني، لديهم روح قتالية عالية قبل اللقاء.

أما قدير تشينيبيكوف، الحكم القيرغيزي الدولي السابق، ذكر: علينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة تايلاند، واقعيا فلا يمكننا هزيمة السعودية، لكن علينا المحاولة، نحن بحاجة إلى مصالحة المشجعين، ومن أجل ذلك عليك أن نفعل كل شيء حتى لا نخسر، يجب على اللاعبين "حرث الملعب".

بدوره، شدد نعمت راكيروف، المدير الفني للمنتخب القيرغيزي للسيدات، على أهمية اللعب بثقة وعدم الخوف من الهجوم، وأوضح: لم نصنع أي فرصة للتسجيل أمام تايلاند، نحن بحاجة إلى الهجوم، لأن كرة القدم تلعب من أجل تسجيل الأهداف، على الأقل هدف واحد، وأهم شيء هو اللعب بثقة وعدم الخوف، ليس لدينا شيء لنخسره، لقد فقدنا بالفعل ثلاث نقاط.

فيما وصف زامير غوماغولوف، المهاجم الدولي السابق لقيرغيزستان، المنتخب السعودي بالفريق القوي، وأردف: خصمنا قوي جدا، أعتقد أننا بحاجة إلى الاهتمام أكثر بالدفاع، المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين في كأس العالم، لكن أعتقد أننا سنقدم مباراة جيدة، رغم أن الخصم قوي للغاية، لذلك نحن بحاجة للعب بشكل دفاعي، يجب أن نكون واقعيين، سنخسر، لكني أعتقد أننا سنقدم مباراة جيدة، حتى لو خسرنا علينا أن نكون أقوياء في المواجهة.

وهو ذات الأمر الذي ذهب إليه فاليري بيريزوفسكي، المدير الفني لفريق نيفتشي المعروف في قيرغيزستان، الذي أبان: خصمنا من أقوى الفرق في آسيا، ستكون مباراة صعبة للغاية، من التهور لعب مباراة مفتوحة أمامهم، سيتعين علينا أن نركز كثيرا على الدفاع، والتركيز أيضا على شن الهجمات المرتدة السريعة، وإذا فقدنا الكرة فسنواجه مشاكل خطيرة أمامهم.

وتمسك الإعلاميين المحللين بالأمل والحظ، إذ ذكرت أديليت كيريمبيكوف، معلقة في التلفزيون الرياضي القيرغيزي: كلمات مدرب منتخبنا الوطني واللاعب إرنست باتيركانوف في المؤتمر الصحافي قبل المباراة توحي بالثقة، بأنهم سيلعبون بكل قوتهم للحصول على نتيجة إيجابية بعد خسارتنا في الجولة الأولى، ليس لدينا ما نخسره، عندما نرى كيف هزم العراق منتخب اليابان، وتقدم الأردن في الشوط الأول على كوريا الجنوبية، فلماذا لا نخلق مفاجأة وضجة كبيرة أمام السعودية؟

وذهب بيكسلطان أوسينالييف، المعلق في قناة "يو تي آر كي" الرياضية: يتوقع المشجعون بالتأكيد التفاني أمام السعودية، نعم، سيكون الأمر صعبا، وبشكل عام لسنا في أفضل حالاتنا، لكن هناك أحاسيس مثيرة في النسخة الحالية لكأس آسيا، لكن من الواضح أن ليس لدينا أي فرصة أمام السعودية وحتى عمان بعد الأداء الذي قدمناه أمام تايلاند، لكن رغم ذلك علينا أن نتمسك بالأمل.