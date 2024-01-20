مانشيني يحذر لاعبي السعودية من صدمة اليابان

حذّر مدرب منتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، لاعبي فريقه من الوقوع ضحية لصدمة جديدة على غرار ما حصل لليابان في مواجهة العراق، وذلك عندما يواجه قيرغيزستان، الأحد، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس آسيا في قطر.

وتعرضت اليابان المرشحة بقوة لإحراز لقبها الخامس وتعزيز رقمها القياسي، لصدمة قوية بسقوطها أمام العراق 1-2، الجمعة.

وكانت السعودية قلبت تأخرها 0-1 أمام عمان لتخرج فائزة 2-1 بعد تسجيلها في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ويحتل فريق مانشيني المركز الـ 56 في التصنيف العالمي ويعتبر من بين المرشحين لإحراز اللقب.

في المقابل، تحتل قيرغيزستان المركز 98 وخسرت 2-0 أمام تايلاند في مستهل مشوارها في البطولة القارية.

واعتبر مانشيني، يوم السبت، في المؤتمر الصحافي أن خسارة اليابان يجب أن تكون بمثابة تحذير وقال: قيرغيزستان فريق جيد للغاية. أنتم تعلمون ما حدث مع اليابان ضد العراق، لم يعتقد أحد أن العراق قادر على الفوز على اليابان.

وأضاف: إذا كنت تريد الفوز، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على تركيز جيد. ما فعلناه في المباراة الأولى أصبح من الماضي. هذه المباراة ستكون صعبة للغاية.

وتولى مانشيني (59 عاماً) الذي قاد إيطاليا إلى المجد الأوروبي صيف 2021، الإشراف على المنتخب السعودي في أغسطس من العام الماضي.

فاز في ثلاث مباريات وخسر مثلها وتعادل في واحدة في مبارياته السبع حتى الآن، وحذر من أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت لترك بصمته على فريقه. وقال: أنت بحاجة إلى الوقت، ومع المنتخب الوطني في بعض الأحيان لا يكون لديك الكثير من الوقت لإدارة الفريق، وتحتاج إلى مزيد من الوقت.

وتابع: نحن هنا ونريد أن نحاول (الفوز باللقب)، لكن الأمر ليس سهلا.