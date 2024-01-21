استقبال "تاريخي" لبعثة النصر السعودي في الصين

وصل فريق النصر السعودي، يوم الأحد، إلى الصين، وحظيت البعثة باستقبال تاريخي ومميز لدى وصولها إلى المطار، وذلك من أجل خوض جولة تحضيرية لمدة عشرة أيام.

وتم التقاط صور لنجم الفريق كريستيانو رونالدو وهو يرحب بالجماهير لدى وصوله إلى الصين، وذلك بعد أيام من تكريمه في حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي الإماراتية.

وأظهر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي الأسطورة البرتغالية وهو يحيي مجموعة من المشجعين المعجبين من نافذة حافلة فريقه.

وسافر فريق النصر إلى الصين لخوض مباراتين وديتين في شنتشن، وذلك بعد توقف مباريات الدوري السعودي بسبب بطولة كأس آسيا الجارية في قطر.







ويغيب عن المعسكر ساديو ماني وسيكو فوفانا، حيث يشارك الثنائي في كأس الأمم الإفريقية مع السنغال وكوت ديفوار، إضافة إلى اللاعبين المتواجدين مع المنتخب السعودي في الدوحة.