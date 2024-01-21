رونالدو والصين.. علاقة بدأت قبل 19 عاماً

عاد الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى الصين للمرة الثامنة في مسيرته والأولى منذ ٥ أعوام بوصوله يوم الأحد مع بعثة نادي النصر السعودي إلى مطار شينزين الدولي لخوض مباراتين وديتين.

وحظيت بعثة فريق النصر وقائده كرستيانو رونالدو باستقبال غفير من قبل الصينيين في المطار وخارجه، في انتظار المواجهتين الوديتين اللذان سيخوضهما النصر في الجولة الصينية.

وتقرر أن يخوض النصر مباراتين في جولتخ الصينية، الأولى أمام شنغهاي شينهوا يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر الحالي والأحد السابع والعشرين، قبل أن يعود الفريق العاصمي إلى الرياض وخوض كأس موسم الرياض أمام إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

سافر النجم البرتغالي أول مرة إلى الصين برفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو في العشرين من عمره حينها لعب فريق "الشياطين الحمر" أمام فريق مكون من أفضل 11 لاعبا في هونغ كونغ في المواجهة الأولى كما خاض رونالدو المباراة الثانية أمام بكين غوان.

وبعدها بعامين استعداداً لخوض مباريات موسم 2007-2008 سافر مانشستر يونايتد مجددا في جولة آسيوية ليخوض في الصين مواجهتين أمام شينزين كايزا وفاز الفريق بسداسية سجل رونالدو خلالها، وأمام غوانزو إيفرغراند، وحينها لعبت المباراة الأولى على ستاد ماكاو والثانية على أرضية ستاد غواندونغ الأولمبي لتكون آخر زيارات النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بقميص "الشياطين الحمر".

وبعد 4 أعوام عاد رونالدو إلى الأراضي الصينية في صيف 2011 وبقميص ريال مدريد الإسباني لمواجهتين، الأولى أمام غوانزو إيفرغراند على ملعب تياني، بينما كانت الأخرى أمام تيانجين تيدا على "ملعب تيانجين الأولمبي"، وسجل رونالدو في اللقائين، هدف واحد في كل منهما.

ولعب ريال مدريد في أغسطس 2015 كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في الصين في جزئها الثاني بعدما انتهى الأول الذي أقيم في أستراليا.

واجه ريال مدريد إنتر ميلان الإيطالي على ملعب تياني مرة أخرة وفاز عليه بثلاثية نظيفة وفي اللقاء الآخر واجه ميلان وتعادلا سلبيا على ملعب شنغهاي قبل أن ينتصر الفريق الإسباني بركلات الترجيح.

ولعب ريال مدريد مبارياته التحضيرية لموسم 2017-2018 في أميركا بينما شهد ذلك الصيف سفر رونالدو إلى الصين 3 أيام في زيارة لأسباب تسويقية وحينها حضر مباراة بين شانغهاي وغوانزو في الدوري الصيني.

وشهد عام 2019 آخر زيارة صينية لرونالدو حينها كان بشعار فريقه الثالث، يوفنتوس الإيطالي، الذي خاض جولة آسيوية في صيف ذلك العام في سنغافورة والصين قبل العودة إلى أوروبا عن طريق السويد.

وخاض يوفنتوس مباراة واحدة في الصين كانت أمام مواطنه إنتر ميلان أقيمت على "ملعب نيانجينغ الأولمبي" وحينها سجل رونالدو بينما عدل الهولندي دي ليخت النتيجة بالخطأ في مرماه، ليفوز بعدها فريق رونالدو بركلات الترجيح.