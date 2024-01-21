"آس": الهلال حطم أرقام ريال مدريد وبرشلونة في الانتقالات

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الأحد، أن نادي الهلال السعودي تجاوز الأرقام القياسية التي سجلها ريال مدريد وبرشلونة، ويتواجد ثانيا في قائمة أكثر أندية العالم إنفاقا بالانتقالات.

وقالت الصحيفة الرياضية التي تأسست في 1967: إن ظهور كرة القدم السعودية على الساحة العالمية بدأ يؤتي ثماره بالفعل، بعدما كان الإنفاق في الصيف الماضي هائلا، إذ يبرز نادي الهلال الذي تعاقد مع نيمار ونيفيز وبونو ومالكوم.

وزادت "آس" في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: والآن، تعاقد الهلال مع رينان لودي مقابل 23 مليون يورو، ويعد ثاني ناد في العالم صرفا في الانتقالات، كونه تجاوز مبلغ قدره 376 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وأضاف التقرير: لم يتفوق على الهلال السعودي سوى تشيلسي الذي يتصدر ترتيب القائمة بـ 467 مليون يورو.

وأبانت الصحيفة التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد: يتجاوز إنفاق الهلال حتى الآن أكبر "هدر" تاريخي في موسم واحد لريال مدريد وبرشلونة، بين عامي 2017 و2020، وهي الفترة التي تعاقد فيها ريال مدريد على سبيل المثال مع هازارد مقابل 115 مليون يورو من تشيلسي، وضم النادي الكاتالوني ديمبيلي من بوروسيا دورتموند في صفقة بلغت 135 مليون يورو، وموسما 2017-2018 و 2019-2020 هما الأكثر إنفاقا بالنسبة لعملاقي إسبانيا، ففي صيف توقيع البلجيكي هازارد صرف ريال مدريد 355 مليون يورو، بينما أنفق برشلونة 375 مليون يورو في صيف انتقال ديمبيلي.