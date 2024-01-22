أهلي جدة يعين البريطاني غورلي رئيساً تنفيذياً

أعلن مجلس إدارة شركة نادي أهلي جدة تعيين الأسكتلندي رون غورلي رئيسا تنفيذيا للنادي بعد نهاية مسيرته مع وست برومتش ألبيون الإنجليزي الموسم الماضي.

وتولى غورلي مناصب تنفيذية لعدد من الأندية الإنجليزية أبرزها تشيلسي الإنجليزي من 2009 حتى 2014 ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى وست بروميتش ألبيون الموسم الماضي.

وكان تشيلسي حقق بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز و"يوروبا ليغ" كأس الاتحاد الإنجليزي في الفترة التي كان فيها غورلي رئيسا تنفيذيا للنادي.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في ترتيب أندية دوري روشن السعودي بـ 40 نقطة من 19 مباراة وفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.