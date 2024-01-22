السعودية.. عبور "المجموعات" يؤدي إلى النهائي

لا يعرف المنتخب السعودي سقفاً لطموحاته بعد تأهله من دور المجموعات في كأس آسيا إلا النهائي في جميع مشاركاته السابقة سوى مرة واحدة ودع من دور سابق.

وحسم المنتخب السعودي بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا الحالية بعدما حقق 6 نقاط من مواجهتي عمان وقيرغيزستان ضمن المجموعة الخامسة في البطولة.

ويعد هذا التأهل الثامن للسعودية من دور المجموعات من أصل 11 مشاركة شهدت 6 منها الوصول إلى نهائي البطولة القارية الكبرى.

وكانت مشاركة المنتخب السعودي الأولى في البطولة في نسخة 1984 إحدى الأنجح في التاريخ بعدما حقق اللقب من المرة الأولى حينها تصدر مجموعته بتعادل مع كوريا الجنوبية وقطر وفوز على سوريا والكويت ليعبر إيران بركلات الترجيح ويهزم الصين في النهائي .

وفي نسخة 1988 تجاوزت السعودية مجدداً دور المجموعات بفوزين على سوريا والصين وتعادلين مع الكويت والبحرين لتعبر إيران مجددا في دور الأربعة وتصعد إلى النهائي وتحقق اللقب الثاني على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

ولم تتوقف عادات السعودية في تخطي دور المجموعات في نسخ 1992 و1996 و2000. ففي الأولى وصل الأخضر إلى النهائي وخسر من اليابان بينما بلغ في الثانية النهائي مرة أخرى وحينها توج بلقبه الثالث في البطولة أمام الإمارات قبل أن يتواجه مع اليابان مجدداً في نهائي نسخة لبنان ويخسره بهدف دون رد.

وشهدت نسخة 2004 أول وداع مبكر للمنتخب السعودي بعدما خرج من دور المجموعات بتعادل مع تركمانستان وخسارتين من أوزبكستان والعراق بينما عوض ذلك في النسخة اللاحقة بتجاوزه المجموعات مجدداً وبلوغ النهائي ليحل وصيفا للعراق في تلك البطولة.

ولم يستطع المنتخب السعودي تجاوز دور مجموعات نسختي 2011 و2015 بخسائر من سوريا والأردن واليابان في الأولى ومن الصين وأوزبكستان في الثانية قبل أن تشهد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات المرة الوحيدة التي يودع فيها المنتخب السعودي البطولة من دور غير النهائي رغم تأهله من دور المجموعات.

وانتصر المنتخب السعودي في 2019 على كوريا الشمالية ولبنان في المجموعات قبل أن يفوز عليه المنتخب الياباني في ثمن النهائي على ملعب نادي الشارقة.