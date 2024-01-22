الشباب السعودي يعلن رحيل بانيغا

أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الأحد، رحيل لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيغا عن الفريق.



وكان بانيغا قد انضم لصفوف الشباب في سبتمبر 2020 قادما من إشبيلية الإسباني.



وخاض اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق 108 مباريات مع الشباب، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.



واقترب بانيغا بشدة من الفوز بلقب الدوري في موسمه الأول مع فريق 2020-2021 قبل خسارة اللقب في الجولات الأخيرة بفارق أربع نقاط عن الهلال.



ويحتل الشباب المركز 11 في جدول الترتيب بالموسم الحالي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

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