لودي: الدوري السعودي "متطور".. والنجوم اختاروا اللعب فيه

أوضح المدافع البرازيلي رينان لودي المنضم حديثا إلى صفوف نادي الهلال السعودي أن الدوري السعودي مسابقة تتطور باستمرار حيث يلعب النجوم، مضيفا بأنه سعيد بالحصول على فرصة المشاركة في المسابقة.

وتعاقد الهلال مع لودي يوم الأربعاء الماضي بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف بعد نصف موسم قضاه بشعار مارسيليا الفرنسي.

وأبان لودي في مقابلة للاعب نشرت عبر منصة الهلال على منصة "إكس": أنا سعيد على الفرصة التي أتاحها لي النادي، وقد لعبت سابقا في عدة مسابقات كبرى والآن أذهب إلى مسابقة جديدة تتطور باستمرار، حيث النجوم يلعبون والكرة في غاية القوة.

وأضاف الظهير الدولي: واثق من أنني سأقدم شيئا رائعا في الدوري، جماهير الهلال ستكون سعيدة بي في هذه الثلاث سنوات ونصف. أملك توقعات عالية بعد كل ما قيل لي عن النادي والمدينة وأنه دائما يخوض النهائيات باستمرار، فخور بأني سأدافع عن شعاره وأتمنى الفوز ببطولات عديدة معه.

واختتم اللقاء قائلا: توقعوا مني أداء قويا وصلبا ولاعبا يتعلم ويتطلع دائما للتطور، وفي أي وقت يحتاجني زملائي سأكون متاحا لمساعدتهم والتعلم منهم، وكنت متشوقا للتحدث إلى مالكوم وميتشايل.