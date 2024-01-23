احتفالاً باليوبيل الماسي.. الشباب يواجه روما في "الأول بارك"

يستضيف نادي الشباب السعودي ضيفه روما الإيطالي يوم الأربعاء على ملعب "الأول بارك" في الرياض احتفالاً بمرور 75 عاما على تأسيسه.

ويحتفل الشباب السعودي بذكرى تأسيسه الـ75 بمواجهة فريق روما الإيطالي ضمن فعاليات موسم الرياض حسب ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في أواخر سبتمبر 2023.

وسيخوض الشباب اللقاء بدون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخباتهم في بطولتي كأس آسيا وكأس إفريقيا إذ يغيب عنه فواز الصقور وعبدالله رديف والكوري الجنوبي كيم سونغ جو المصاب بقطع في الرباط الصليبي والمغربي رومان سايس والسنغالي الحبيب ديالو.

وسيخوض روما بمعية مدربه الجديد دانييلي دي روسي اللقاء بفريق يتقدمه الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو ولورنزو بيليغريني وستيفان الشعراوي وأندريا بيلوتي والأرجنتيني لياندرو باريديس بينما سيغيب عن اللقاء الإيراني سردار أزمون والجزائري حسام عوار والإيفواري إيفان نديكا كما لن يلعب المصابون الإنجليزيين تامي أبراهام وكريس سمولينغ وماراش كومبولا.