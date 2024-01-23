النصر السعودي يعلن تأجيل مباراتيه في الصين

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، تأجيل مباراتي الفريق في جولة الصين لأسباب خارجة عن سيطرة النادي – حسب البيان الصحافي.

وقال النصر: لسوء الحظ، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

وأضاف النادي: لقد جئنا إلى هنا في شينزين مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيبا حارا وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا.

وزاد النصر في بيانه: علاوة على ذلك، اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن، لقد أظهر نادي النصر دائما التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر الفريق بأكمله بما في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في الجولة، ونؤكد تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن.