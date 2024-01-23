كاراسكو أمام روما.. مباراتان بلا هزيمة

يتطلع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام نادي روما الإيطالي عندما يتواجهان في احتفال اليوبيل الماسي لنادي الشباب السعودي.

ويستضيف الشباب نادي روما الإيطالي يوم الأربعاء على ملعب "الأول بارك" بالرياض احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس النادي السعودي.

وسبق للبلجيكي الدولي كاراسكو اللعب أمام روما في مناسبتين سابقتين انتهت حينها بانتصار وتعادل.

ولعب كاراسكو أمام روما ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا 2017-2018 عندما كان لاعب لأتلتيكو مدريد، حينها انتهى لقاء الذهاب بتعادل سلبي في إيطاليا قبل أن ينتصر الفريق الإسباني إيابا بثنائية كيفن غاميرو أنطوان غريزمان.

وتعاقد الشباب مع كاراسكو الضيف الماضي ولعب بقميصه 16 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.