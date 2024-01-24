السعودية وتايلاند.. "حمراء" وسداسية

يسعى المنتخب السعودي إلى تأكيد تفوقه على نظيره التايلاندي، الذي يملك ذكريات سيئة أمام "الأخضر"، بداية من النتائج العريضة التي استقبلها وصولا إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها في كأس آسيا 1996.

ويستضيف ستاد المدينة التعليمية في قطر، يوم الخميس، المباراة التي يأمل من خلالها المنتخب السعودي التأهل بتسع نقاط فيما سيسعى منتخب تايلاند للخروج بنتيجة تضمن له التأهل، وذلك ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023.

وستكون مباراة، الخميس، هي الـ 17 بين الفريقين، إذ حقق المنتخب السعودي الفوز في 14 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، ومن ضمن المواجهات السابقة مباراتين مع تايلاند في البطولة القارية.

وتعود المواجهة الأولى بينهما بالبطولة، إلى دور مجموعات كأس آسيا 1992 حينما انتصر المنتخب السعودي برباعية نظيفة، كما شهد اللقاء طرد الحارس التايلاندي واتشارابونغ سومسيت بعد تسببه بركلة جزاء.

وكانت المواجهة الثانية بين المنتخبين في كأس آسيا نسخة 1996، حينها كرر المنتخب السعودي انتصاره العريض بسداسية نظيفة في شباك تايلاند.

وسجلت تايلاند فوزها الوحيد على السعودية بمباراة ودية جمعتهما في 1984 بجدة، انتهت بنتيجة 3-1.