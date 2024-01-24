روما يهزم الشباب في مباراة "اليوبيل الماسي"

فاز فريق روما الإيطالي على مستضيفه الشباب 2 - 1 في مباراة الاحتفال باليوبيل الماسي للفريق السعودي والتي أقيمت يوم الأربعاء على ملعب الأول بارك بالرياض.

وافتتح روما أهداف المباراة عن طريق لاعبه جواو كوستا في الدقيقة 54، قبل أن يدرك المهاجم البلجيكي يانيك كاراسكو هدف التعادل للشباب في الدقيقة 78.

وأضاف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني لذئاب روما في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإيطالي بهدفين لهدف.