السعودية تضرب موعداً مع كوريا في ثمن النهائي

شهدت مباراة السعودية وتايلاند يوم الخميس إلغاء هدفين لكل فريق بداعي التسلل مع إهدار ركلة جزاء للمنتخب السعودي قبل أن تنتهي بالتعادل السلبي بالمجموعة السادسة.

واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة رافعة رصيدها إلى سبع نقاط لتلعب مع كوريا الجنوبية ثاني ترتيب المجموعة الخامسة، وتلتها تايلاند بخمس نقاط لتواجه أوزبكستان.

وكان منتخبا السعودية وتايلاند قد حسما تأهلهما بالفعل إلى الدور الثاني مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، لكن مباراة اليوم شهدت صراعا على الصدارة.

وبدت المباراة متكافئة نسبيا في البداية لكن سرعان ما فرض المنتخب السعودي تفوقه وأحكم قبضته على مجريات اللعب، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الجادة التي أسفرت عن اهتزاز الشباك ثلاث مرات لكن لم يحتسب الحكم هذه الأهداف بداعي التسلل، كما أهدر عبدالله رديف فرصة التسجيل للسعودية من ركلة جزاء.

ولم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الثاني، إذ واصل المنتخب السعودي تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي وكثف هجماته بشكل كبير في الدقائق الأخيرة أملا في خطف هدف الفوز وتحقيق العلامة الكاملة لكن دفاع تايلاند كان له بالمرصاد كما لعب الحارس سارانون انوين دورا بطوليا في إنقاذ الشباك من أكثر من هدف محقق.