ماجد.. حمزة ورديف.. أبطال الجزائيات السعودية المهدرة في آسيا

بات عبدالله رديف خامس لاعب للمنتخب السعودي يهدر ضربة جزاء في كأس آسيا عبر تاريخ "الأخضر" في البطولة القارية.

وشهد الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وتايلاند في ختام مباريات المجموعة السادسة بكأس آسيا، احتساب الحكم الكوري الجنوبي كيم هيغون ركلة جزاء للسعودية عند الدقيقة العاشرة تسبب بها عبدالرحمن غريب ليقوم بتسديدها رديف ويتصدى لها الحارس سارانون أنوين.

وكانت أول جزائية سعودية تهدر في كأس آسيا 1988، حينها في دور المجموعات تقدمت البحرين بهدف فهد محمد قبل أن يتقدم ماجد عبدالله لتسديد ركلة جزاء في الدقيقة 68 ويتصدى لها حمود سلطان ليعدل يوسف جازع لاحقا النتيجة.

وفي نصف النهائي من النسخة نفسها سجل ماجد عبدالله هدف التقدم على إيران قبل أن تشهد أحداث المباراة احتساب ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة، استطاع ماجد تسجيلها ليقرر الحكم إعادة تنفيذها وهذه المرة يتصدى لها أحمد عابدزاده.

وتعرف ركلة جزاء حمزة إدريس في نهائي كأس آسيا 2000 بالأشهر في تاريخ المنتخب بالبطولة عندما أهدر الهداف ركلة جزاء خارج مرمى الحارس الياباني يوشيكاتسو كاوغوتشي ليسجل الفريق الأزرق شيغيوشي موتشيزوكي هدفا عند الدقيقة 30 وتنتهي بهذه النتيجة.

وفي دور مجموعات بطولة 2015، أهدر نايف هزازي ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 62 أمام الصين ليفوز المنتخب الأحمر لاحقا بهدف جاء عند الدقيقة 82.

وبفوز كبير على المنتخب الكوري الشمالي في نسخة 2015 كذلك، سجل نايف هزازي ومحمد السهلاوي، ثنائية، قبل أن يسدد نواف العابد جزائية في الدقيقة 77 تصدى لها الحارس لتضرب القائمين الأيمن فالأيسر ويعود العابد ويسجل رابع الأهداف.