مانشيني: ما حدث في مباراة كوريا وماليزيا أضحكني

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه كان يسعى للفوز على تايلاند، لكن لاعبيه عجزوا عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم لأهداف.

وتعادل المنتخب السعودي بدون أهداف مع منتخب تايلاند، يوم الخميس، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.

وشدد مانشيني على أن منتخب السعودية أتيحت له الكثير من الفرص المحققة للتسجيل، وسدد 16 تصويبة على المنافس وهذا دليل على قوة "الأخضر".

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: نتائج البطولة غريبة وهذا واقع كرة القدم ولا نفكر فيمن سنقابل في الدور المقبل، أنا ابتسم بعد ما حدث في لقاء كوريا الجنوبية وماليزيا فقط.

وكان لقاء كوريا الجنوبية وماليزيا انتهى بالتعادل 3 - 3 في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة في وقت سابق، ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة ويضرب موعدا ناريا مع منتخب السعودية في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل.

واستطرد قائلا: إذا أردنا الفوز باللقب لابد من الفوز على كل الفرق القوية ونركز الآن على المواجهة الأولى أمام كوريا الجنوبية، إنهم فريق ممتاز ،ومعظم اللاعبين محترفون في أكبر الدوريات في العالم.

وأضاف: عبدالرحمن غريب وسالم الدوسري كان يجب أن يسدد أحدهما ركلة الجزاء ولكن هذا لم يحدث، أما طلال حاجي فهو لاعب شاب ومميز للغاية ومع اكتسابه الخبرة سيؤدي بشكل رائع.

يذكر أن منتخب السعودية، الفائز باللقب أعوام 1984 و1988 و1996، تربع على قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند، الذي رافقه للدور الثاني.