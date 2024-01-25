"نهائي مبكر" بين السعودية وكوريا.. واختبارات ثقيلة للعرب في آسيا

أسدل الستار مساء يوم الخميس على منافسات دور المجموعات للنسخة 18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.

وتأهل 16 منتخبا للأدوار الإقصائية منها أربعة منتخبات حققت هذا الإنجاز لأول مرة في تاريخها، وهي فلسطين وسوريا وإندونيسيا وطاجيكستان في مشاركتها الأولى.

وتأهل مباشرة للدور الثاني منتخبا قطر منظم البطولة وحامل اللقب مع طاجيكستان من المجموعة الأولى، ومعهما أستراليا وأوزبكستان من المجموعة الثانية، وإيران والإمارات من المجموعة الثالثة.

وصعد أيضا العراق واليابان من المجموعة الرابعة، بينما تأهلت البحرين وكوريا الجنوبية من المجموعة الخامسة، ثم السعودية وتايلاند من المجموعة السادسة.

وتأهلت منتخبات فلسطين وسوريا والأردن بعدما حجزت مقاعد أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث بالتفوق على منتخبي عمان والصين.

وتقام منافسات دور الـ16 لكأس أمم آسيا لكرة القدم على مدار أربعة أيام متتالية خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري.

وينقسم مشوار المنتخبات المتأهلة للمراحل الإقصائية إلى مسارين حتى الوصول إلى الدور قبل النهائي، حيث يشهد المسار الأول اختبارا صعبا للغاية للمنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في نهائي مبكر بين فريقين فازا باللقب سويا 5 مرات.

ويتأهل الفائز من اللقاء السعودي الكوري لدور الثمانية ليكون أمام مواجهة محتملة من العيار الثقيل حيث ينتظر الفائز من مواجهة أستراليا ضد إندونيسيا حيث تصب معظم الترشيحات في صالح منتخب الكانغارو بطل آسيا في 2015.

وفي نفس المسار هناك مواجهة عربية خالصة بين منتخبي العراق بطل المسابقة في 2007 ضد نظيره الأردني، ويلتقي الفائز منهما في دور الثمانية مع الفائز من الإمارات وطاجيكستان.

وينتهي هذا المسار بتأهل فريقين لمباراة الدور قبل النهائي، التي ستقام يوم 6 فبراير المقبل على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

ويشهد المسار الثاني مواجهة عربية خالصة بين منتخبي قطر وفلسطين ويتأهل الفائز منهما لدور الثمانية، منتظرا الفائز من أوزبكستان وتايلاند.

وفي نفس المسار ستكون المنتخبات العربية على موعد مع اختبارات صعبة للغاية، حيث يلتقي منتخب سوريا ضد نظيره الإيراني بطل آسيا ثلاث مرات، بينما يلعب منتخب البحرين ضد اليابان بطل القارة الصفراء أربع مرات ، ويتأهل الفائز من المباراتين لدور الثمانية.

وينتهي هذا المسار بتأهل فريقين لمباراة الدور قبل النهائي التي ستقام يوم 7 فبراير المقبل على ملعب الثمامة.

وتقام مباراة التتويج بكأس البطولة يوم 10 فبراير المقبل على ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 ،علما بأن كأس آسيا لا تشهد مباراة بين الخاسرين في الدور قبل النهائي لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في المركز الثالث.