أبها يعين الجنوب إفريقي موسيماني مدرباً

أعلنت إدارة نادي أبها السعودي يوم الجمعة التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني دون الكشف عن مدة العقد.

سبق لموسيماني تدريب عدد من الأندية العربية بدءا من الأهلي المصري وتلاه أهلي جدة السعودي وصولا إلى الوحدة الإماراتي.

وحقق موسيماني في مسيرته التدريبية التي بدأت في 2010 عدة بطولات كبرى من أبرزها 3 دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز والأهلي المصري و3 في بطولة كأس السوبر الإفريقي و5 في الدوري الجنوب إفريقي وكأس مصر.