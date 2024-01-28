نجوم إنتر ميامي والهلال يفتتحون "كينغدوم أرينا"

سيشهد ملعب "كينغدوم أرينا" أول مباراة تقام على أرضيته عندما يواجه الهلال السعودي ضيفه إنتر ميامي الأميركي يوم الاثنين ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

وستكون المباراة واحدة من ثلاث مواجهات ستقام في البطولة، إذ سيلعب بعدها النصر أمام إنتر ميامي الأميركي في لقاء "الرقصة الأخيرة" على أن تكون مباراة الهلال والنصر هي الأخيرة في البطولة التي ستحسم بنظام النقاط.

وضمن الملاعب الكبرى في السعودية فإن أول بطولة أقيمت على أرضية ستاد الملك فهد الدولي في الرياض الذي افتتح في عام 1987، جمعت المنتخب السعودي ونادي رابيد فيينا النمساوي في ودية استعدادا لخوض "الأخضر" كأس الخليج التاسعة، كانت مباراة الهلال والنصر في الأول من أبريل 1988 هي الأولى بين ناديين سعوديين.

وأغلق ستاد الملك فهد للتجديد على أن يفتتح مجددا في ديسمبر 2026 استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027 كما سيتغير مسماه إلى مدينة الملك فهد الرياضية بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة.

ويعد ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض "الملز" أول ملعب دولي أنشئ في العاصمة وتم تأسيسه عام 1971 فيما كانت أول مباراة أقيمت عليه هي مواجهة الأهلي والشباب في نهائي كأس الملك للعام نفسه.

ويعتبر ملعب جامعة الملك سعود هو آخر ما افتتح في الرياض، ففي عام 2017 بات الهلال يخوض جميع مواجهاته على أرض الملعب بدءا من مباراة العين الإماراتي في المرحلة الأولى ضمن مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وفي جدة افتتح ملعب الأمير عبدالله الفيصل في عام 1970، وبحسب وزارة الرياضة فقد تغير مسماه إلى مدينة عبدالله الفيصل الرياضية.

واستضاف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي افتتح في عام 2014، نهائي كأس الملك بين الشباب وأهلي جدة حينها توج الفريق العاصمي بالبطولة بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي فرناندو مينيغازو وثنائية مهند عسيري. في الدمام، افتتح ستاد الأمير محمد بن فهد في عام 1974.