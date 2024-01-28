كأس موسم الرياض.. مواجهة مثيرة بين الهلال وإنتر ميامي

تستعد بطولة كأس موسم الرياض لانطلاقتها يوم الاثنين التي ستقام ضمن موسم الرياض بمواجهة الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي.

وستكون المباراة هي الأولى التي تقام على أرضية ملعب "المملكة أرينا" الذي أعلن عن استضافته رسميا مباريات الهلال أواخر سبتبمر 2023.

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض مشاركة 3 أندية إذ يخوضها إنتر ميامي الأميركي بكامل نجومه مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسبانيين الاثنين سيرجييو بوسكيتس وجوردي ألبا، إلى جانب ناديي الهلال والنصر.

وسيخوض البطولة جميع نجوم نادي الهلال والنصر ممن لم يغادروا للمشاركة في كأس إفريقيا بدءا من البرتغالي روبن نيفيز والكرواتي سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش والبرازيليين الاثنين رينان لودي ومالكوم إلى جانب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بينما سيقود النصر الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.

وستقام البطولة بنظام النقاط إذ سيتواجه الهلال مع إنتر ميامي يوم الاثنين على أن يلعب النصر أمام الفريق الأميركي الشمالي في لقاء سمي بـ "الرقصة الأخيرة" التي ستجمع ميسي برونالدو مجددا، في الأول من فبراير إلى يشهد يوم الثامن من فبراير ديربي جديدا بين قطبي الرياض.

وكانت النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت يناير 2023 شهدت مشاركة فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وحينها انتهت المواجهة بنتيجة 5 – 4 للفريق الفرنسي.