كأس موسم الرياض يعيد لميسي "ذكريات سابقة"

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراتين للمرة الخامسة والسادسة في السعودية، عندما يلتقي إنتر ميامي بالهلال، يوم الاثنين، في أولى مواجهات كأس موسم الرياض، وهي البطولة التي يشارك فيها النصر أيضا، والذي يلعب لاحقا مع الفريق الأميركي.

"ما يعجبني في سفري إلى السعودية، هو أنني دائما اكتشف ما لم أكن أتوقعه"، هذا ما نشره بطل كأس العالم 2022 قبل أيام، وسيكون هذه المرة شاهدا على افتتاح ملعب "كينغدوم أرينا" ذو المواصفات العالمية والخاص بنادي الهلال، والذي سيحتضن منافسات كأس موسم الرياض.

ميسي، سفير السياحة في السعودية، سيخوض مباراتين هذه المرة، الأولى ضد الفريق الأزرق، والثانية في الأول من فبراير المقبل، بين إنتر ميامي والنصر، في لقاء "الرقصة الأخيرة" بين الأيقونيتين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

شهد نوفمبر 2012 أول مباريات ميسي في السعودية، وذلك في اللقاء الودي بين "التانغو" و"الأخضر" الذي انتهى بالتعادل السلبي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وبعد 7 سنوات، قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على البرازيل في "السوبر كلاسيكو" الذي احتضنه ملعب جامعة الملك سعود "الأول بارك حاليا"، وذلك بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، وذلك ضمن موسم الرياض.

وفي يناير 2020، خسر ميسي رفقة برشلونة مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدفين، وكان النجم الحاصل على 8 كرات ذهبية سجل هدف النادي الكتالوني الأول، على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة.

وبعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تواجد ميسي مع الفريق الفرنسي في المباراة التي لعبت ضد نجوم الهلال والنصر على كأس موسم الرياض في يناير 2023، وتوج باريس سان جيرمان باللقب بنتيجة 5-4.