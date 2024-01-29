العقدة السعودية تطارد كوريا آسيوياً منذ 40 عاماً

شكل المنتخب السعودي عقدة للكوري الجنوبي في بطولات كأس آسيا منذ لقائهما الأول في المسابقة نفسها قبل 40 عاما.

ويلعب المنتخبان مباراة منتظرة في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر يوم الثلاثاء على ستاد المدينة التعليمية، ليلعب الفائز بينهما مع منتخب أستراليا بطل نسخة 2015.

تواجه المنتخب السعودي بنظيره الكوري الجنوبي 4 مرات في بطولة كأس آسيا انتهت بفوز أخضر و3 تعادلات، واحدة منها فازت فيها السعودية بالركلات الترجيحية.

على الملعب الوطني في كالانغ السنغافورية في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لكأس آسيا 1984، تقدم لي تاي هو لمنتخب بلاده عند الدقيقة 50 ليخطف ماجد عبدالله هدف التعادل في آخر لحظات اللقاء، ويحرم الكوريين الفوز على السعودية. وسجلت تلك النسخة الفوز الأول للسعودية ببطولة كأس آسيا.

وفي عام 1988، بعد تجاوز إيران في نصف نهائي كأس آسيا، ضرب المنتخب السعودي موعدا جديدا مع كوريا الجنوبية في النهائي.

احتضن ملعب نادي الأهلي القطري اللقاء الذي انتهى سلبيا في أشواطه الأصلية والإضافية ليحتكم الطرفان أخيرا إلى ركلات الترجيح، حينها أهدرت كوريا الجنوبية ركلتها الأولى عن طريق مين كوك تشو بعد ارتطامها بالقائم، وبعد ركلة ناجحة من صالح النعيمة سدد محمد عبد الجواد ركلة ضربت هي الأخرى في القائم ليعيد الكوريين إلى اللقاء.

وبعد عدة ركلات ناجحة من لاعبي الفريقين تصدى عبد الله الدعيع لتسديدة يون هوان مبعدا إياها نحو القائم ليحرز فهد الهريفي الركلة الأخيرة معلنا فوز السعودية بالبطولة الثانية.

ولم يتواجه المنتخبان ضمن البطولة القارية من بعد 1988 لمدة 12 عاما عندما جمعهما نصف نهائي المسابقة التي أقيمت في لبنان.

حينها لم يترك طلال المشعل أي مجال للفريق الشرق آسيوي بعدما سجل ثنائية في 4 دقائق وقبل أقل من 15 دقيقة على نهاية اللقاء، ليسجل لي دونغ غوك هداف بلاده التاريخي وأفضل هدافي دوري أبطال آسيا للأندية، هدفا في الدقائق الأخيرة.

وتعود آخر مواجهات المنتخبين المتوجين بخمس كؤوس آسيا، إلى المجموعة الرابعة من كأس آسيا 2007 على أرضية ملعب "مين غيلورا بانغ كارنو" في جاكرتا الإندونيسية.

حاول المنتخب الكوري الجنوبي فك عقدته السعودية في تلك المواجهة بعدما تقدم عند الدقيقة 65 عن طريق سونغ كوك تشوي لكن ياسر القحطاني ألغى ذلك التقدم بعد 12 دقيقة عن ركلة جزاء.