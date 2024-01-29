شباك الهلال تستقبل أول أهداف سواريز مع "ميامي"

سجل الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي الأميركي أول أهدافه بشعار فريقه الجديد في مرمى الهلال ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

وانطلقت كأس موسم الرياض يوم الاثنين على ملعب "كينغدوم أرينا" بالرياض بين الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي، على أن تلعب المباراة الثانية في البطولة يوم الخميس بين النصر والفريق الأميركي في لقاء سمي بـ "الرقصة الأخيرة" بينما ستكون آخر مباريات البطولة بين الهلال والنصر في 8 فبراير المقبل.

وتقدم الهلال في الشوط الأول للمباراة عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش وزميله عبدالله الحمدان قبل أن يقلص سواريز الفارق إلا أن هدف البرازيلي ميتشايل والثالث لفريقه قبل نهاية الشوط وسع الفارق.

وانتقل سواريز إلى إنتر ميامي الأميركي في ديسمبر 2023 بعد تجربة برازيلية مع غريميو استمرت عاما ليجتمع بزملائه ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ومنذ انتقاله للفريق الأميركي لعب سواريز ودية أمام منتخب السلفادور انتهت بتعادل سلبي قبل أن يخسر الفريق ذو اللون الوردي في وديته الثانية أمام دالاس بهدف دون رد.